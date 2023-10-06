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Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку

Опубликовано:

Национальный Банк
Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Сегодня, 6 октября, Национальный банк РК снизил базовую ставку с 16,5% до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п., передает NUR.KZ со ссылкой на финрегулятор.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п.", - говорится в сообщении.

Как отмечает финрегулятор, годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге.

Кроме того, как сообщили в Нацбанке, с учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.

"Годовая инфляция снизилась в сентябре 2023 года до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона на 2023 год – 10-12%. Снижение инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и продолжающегося фискального стимулирования на фоне постепенного исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Показатель за сентябрь сложился ниже прогноза из-за более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ. Месячная инфляция составила 0,6%, что все еще значительно выше среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивость инфляционных процессов, стабилизируется", - пояснили в финрегуляторе.

Также в Нацбанке добавили, что инфляционные ожидания несколько ускорились, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% (в августе – 16,4%). При этом воспринимаемый рост цен в сентябре снизился до 17,8% (в августе – 18,4%). В целом динамика ожидаемой и воспринимаемой инфляции отражает реализацию реформ на рынке жилищно-коммунальных услуг и роста цен на горюче-смазочные материалы.

"Внешняя инфляция складывается благоприятно, продолжая замедление, но отдельные проинфляционные факторы и риски возросли. Цены на мировых продовольственных рынках снижаются в результате удешевления стоимости молочной продукции, растительных масел, мяса и зерновых. При этом устойчивость инфляционных процессов сдвигает сроки снижения ставок в развитых странах и приводит к усилению сдерживающей политики со стороны центральных банков. ЕЦБ на последнем решении в сентябре 2023 года вновь повысил процентную ставку с целью снижения все еще высокой инфляции", - сообщили в финрегуляторе.

Между тем, как говорится в сообщении Нацбанка РК, ФРС США допускает еще одно повышение процентной ставки, что в том числе связано с опасениями по ускорению инфляции на фоне роста нефтяных котировок, вызванных продлением добровольных ограничений поставок со стороны стран ОПЕК+. В России в сентябре вследствие ускорения инфляции продолжилось ужесточение денежно-кредитной политики.

"Рост экономики складывается в соответствии с прогнозами Национального банка. За январь-август 2023 года ВВП Казахстана вырос на 4,9% в годовом выражении. Деловая активность расширяется вследствие устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора. Основной вклад в рост экономики продолжают вносить отрасли строительства, торговли, промышленности, а также информации и связи.

Проинфляционные риски связаны с усилением фискального импульса в текущем году и незаякорением инфляционных ожиданий. Важным фактором является также потенциальная реализация отложенных вторичных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге, и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы в текущем году", - добавили в банке.

Финрегулятор отмечает, что со стороны внешнего сектора основным источником рисков является неопределенность геополитической обстановки. Риски включают ускорение инфляции в России, а также возможный рост мировых цен на продовольствие в результате не возобновления "зерновой сделки".

Как прогнозирует Нацбанк, умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам текущего года, а также ее стабилизации на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 24 ноября в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, в августе Национальный банк РК вновь снизил базовую ставку с 16,75% до 16,5%.

Позже новый глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов озвучил условия снижения базовой ставки в Казахстане.

"Можно сказать, что инфляция является самым опасным процессом в экономике. Поэтому стоит задача ее уменьшить. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, можно будет снизить ставку", - сказал Сулейменов.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039813-zgt-natsbank-prinyal-reshenie-po-bazovoy-stavke/

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