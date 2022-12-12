Токаев анонсировал указ по казахстанцам с просроченными кредитами

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о закредитованности населения и анонсировал свой указ о заемщиках с просроченными кредитами. Его слова приводит Telegram-канал пресс-службы президента.

Он сообщил, что будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка.

"Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику.

Кроме того, предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования. К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год", - отметил глава государства.

Согласно официальным данным, сегодня объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге.

"Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать закон «О реабилитации и банкротстве физических лиц».

Помимо этого, необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. В некоторых странах на него введен полный запрет. Следует изучить этот опыт.

Нужно продумать механизм "ограждения" заемщиков, имеющих просроченную задолженность более 90 дней, от принятия новых обязательств. В ближайшее время мною будет подписан соответствующий указ", - завил Токаев.

Напомним, сегодня президент также поручил правительству передать часть функций другим госорганам. Кроме того, глава государства высказался о доходах Национального фонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001138-tokaev-podpishet-ukaz-po-zaemschikam-s-prosrochennymi-kreditami/