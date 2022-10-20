"Грязнут в долгах": Токаев анонсировал предложение по борьбе с закредитованностью казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече с общественностью Жетысуской области глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о высокой закредитованности населения. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Хотел бы затронуть еще одну важную проблему. Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах. Это проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу", - сказал президент.

Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область, где провел встречу с населением. Помимо прочего, на встрече президент высказался о попытках расколоть казахстанское общество и предостерег политиков, блогеров и журналистов от неосторожных высказываний.

Кроме того, Токаев наградил шестерых жителей Жетысу орденами и медалями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993556-gryaznut-v-dolgah-tokaev-anonsiroval-predlozhenie-po-borbe-s-zakreditovannostyu-kazahstantsev/