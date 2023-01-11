Как будут снижать закредитованность казахстанцев в 2023 году, рассказали в АРРФР

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании кабмина рассказала, как будет снижаться закредитованность населения страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что в 2023 году агентством будут выработаны дополнительные системные меры по регулированию беззалогового потребительского кредитования.

Во-первых, для ограничения долговой нагрузки будет проведена работа по пересмотру предельного значения годовой эффективной ставки банков.

"В соответствии с международным опытом годовая эффективная ставка будет установлена в зависимости от рыночных факторов, таких как процентная маржа, премия за риск, операционные расходы и стоимость фондирования. Будет также проведено дополнительное ужесточение регулирования предельных ставок вознаграждения по потребительским микрокредитам микрофинансовых организаций", – отметила она.

Добавим, что, как пишет сайт Fingramota.kz, годовая эффективная ставка вознаграждения — это общая сумма всех платежей, уплачиваемых заемщиком по кредитному договору. Указанная ставка вознаграждения включает в свой состав размер ежемесячных платежей, все взимаемые комиссии, сборы за выпуск карты (если она нужна), страховые платежи или плату за обслуживание счета, выдачу справок и прочее.

Кроме того, в планах ведомства ввести ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов и микрокредитов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 календарных дней. Эта мера ограничит выдачу новых кредитов и рост долговой нагрузки неплатежеспособных заемщиков.

"Для защиты заемщиков от недобросовестных действий коллекторов в 2023 году будет проработано введение законодательных ограничений по продаже банками и микрофинансовыми организациями кредитов физических лиц, по которым не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности.

Дополнительно планируется введение законодательного требования по проведению коллекторами процедур урегулирования задолженности по приобретенным кредитам граждан.

Для ужесточения регулирования коллекторской деятельности разработаны законодательные поправки, предусматривающие повышение в 2 раза – с 300 МРП до 600 МРП (с 1 млн до 2 млн тенге – прим. ред.), размеров административных штрафов на субъектов рынка, а также введение персональной административной и уголовной ответственности работников коллекторских агентств", – резюмировала Мадина Абылкасымова.

В целом, по ее словам, за 11 месяцев 2022 года кредиты банков физическим лицам увеличились на 29,4% до 13,9 трлн тенге. В том числе объем потребительских кредитов вырос на 24,1% до 7,6 трлн тенге. При этом общее количество заемщиков составило 6 млн 868 тыс. человек.

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 5,6% или 461 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 536 тыс. человек, увеличившись с начала года на 121 тыс. человек.

В то же время объем выданных микрокредитов вырос на 42,7% до 979 млрд тенге, общее число заемщиков составляет 1 млн 528 тыс. человек.

Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 76 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой более 90 дней составило 257 тыс. человек, снизившись с начала года на 115 тыс. человек.

Отметим, что согласно Закону РК "О микрофинансовой деятельности", к такой деятельности относится:

деятельность кредитных товариществ по предоставлению микрокредитов своим участникам;

деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, на срок до одного года в размере, не превышающем восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

деятельность микрофинансовых организаций по предоставлению микрокредитов физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004974-kak-budut-snizhat-zakreditovannost-kazahstantsev-v-2023-godu-rasskazali-v-arrfr/