Запретить выдачу кредитов лицам младше 21 года в Казахстане предлагает депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков рассказал, как можно снизить уровень закредитованности населения Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Стамбеков, ссылаясь на данные Нацбанка, сообщил, что объем просроченной задолженности физических лиц на 1 июня 2020 года составил 823,1 млрд тенге.

Сумма задолженности, по которой нет оплаты более 90 дней, составила 419,2 млрд тенге, а доля к общему объему просроченной задолженности в ссудном портфеле банков второго уровня составила лишь 29%.

"По состоянию на 1 сентября 2023 года данный показатель уже составляет более 1,1 трлн тенге. Сумма задолженности, по которой нет оплаты более 90 дней, выросла до 570 млрд тенге, а доля к общему объему просроченной задолженности в ссудном портфеле банков второго уровня выросла до 62%", — сообщил депутат.

Для решения проблемы он предложил Министерству науки и высшего образования, а также Министерству просвещения рассмотреть вопрос разработки единого государственного образовательного стандарта обучения финансовой и юридической грамотности в системе образования.

"Мы также должны внедрить систему оценки полученных знаний, которая будет влиять на сумму и сроки выдачи кредитов, и запретить выдачу кредитов лицам младше 21 года", — заявил мажилисмен.

Подробнее о предложении депутатов Мажилиса Парламента РК по снижению долговой нагрузки казахстанцев мы рассказывали в этом материале.

Напомним также, что недавно у казахстанцев появилась возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.

Ранее мы сообщали, что по итогам июня 2023 года сумма выданных займов в Казахстане побила исторический рекорд.