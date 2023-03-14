Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения", который был опубликован в ИПС "Адилет".

Согласно документу, в целях обеспечения доступного и стабильного финансирования реального сектора экономики и снижения закредитованности населения президент Казахстана постановил следующее.

Правительству РК совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка:

принять меры по расширению прав вкладчиков акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" в части передачи до пятидесяти процентов от суммы своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным компаниям; до 31 декабря 2023 года обеспечить интеграцию банков второго уровня и кредитных бюро с государственными базами данных о юридических лицах, их доходах и имуществе.

Правительству совместно с Нацбанком и Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан до 1 мая 2023 года пересмотреть условия программы "Экономика простых вещей", в том числе обеспечить:

увеличение срока субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы с 5 до 7 лет по наиболее приоритетным отраслям экономики;

установление дифференцированных ставок субсидирования в зависимости от приоритетности отраслей экономики.

Правительству совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка:

1. до 30 апреля 2023 года принять Дорожную карту по реализации пула инвестиционных проектов через синдицированное финансирование и софинансирование с банками второго уровня;

2. до 30 сентября 2023 года принять меры по:

передаче залогодержателю права временного землепользования и его последующей реализации без выкупа права землепользования;

участию в торгах по реализации (продаже) права недропользования субъектов бизнеса, за исключением стратегических объектов, без обязательного получения разрешения компетентного органа в сфере недропользования;

3. пересмотреть подходы налоговой политики в части:

налогообложения доходов банков второго уровня по нотам Нацбанка Казахстана;

временного (на три года) освобождения от налогообложения доходов микрофинансовых организаций в связи со списанием (прощением) задолженности по микрокредитам физических лиц;

освобождения от налогообложения доходов физических лиц при списании (прощении) задолженности коллекторскими агентствами.

Правительству до 31 декабря 2023 года:

принять меры по повышению эффективности электронного мониторинга оборота зерновых расписок и обеспечению сохранности объема и качества зерна в зернохранилищах (элеваторах и хлебоприемных пунктах) путем цифровизации процессов получения достоверных сведений об объемах и оборотах зерна;

совместно с АРРФР и Нацбанком Казахстана обеспечить включение зерновых расписок с гарантией субъектов квазигосударственного сектора в категорию твердых залогов;

и обеспечить включение зерновых расписок с гарантией субъектов квазигосударственного сектора в категорию твердых залогов; совместно с АЗРК проработать вопрос увеличения льготного кредитования частных лизинговых компаний, соответствующих критериям надежности, за счет средств республиканского бюджета и (или) квазигосударственного сектора в рамках мер государственной поддержки, предусматривающих льготное лизинговое финансирование субъектов предпринимательства;

проработать вопрос увеличения льготного кредитования частных лизинговых компаний, соответствующих критериям надежности, за счет средств республиканского бюджета и (или) квазигосударственного сектора в рамках мер государственной поддержки, предусматривающих льготное лизинговое финансирование субъектов предпринимательства; принять меры по увеличению кредитования банков второго уровня и микрофинансовых организаций, расширению механизмов софинансирования проектов в сферах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности со стороны организаций акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка для снижения закредитованности населения:

1. в рамках ужесточения беззалогового потребительского кредитования населения до 31 мая 2023 года принять меры по:

ужесточению регулирования ставок по микрокредитам населения;

введению требования по принятию банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами планов по урегулированию проблемных кредитов населения;

2. до 30 сентября 2023 года совместно с Нацбанком РК принять меры по:

ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше девяноста календарных дней;

введению процедуры урегулирования задолженности по кредитам физических лиц коллекторскими агентствами;

ограничению продажи банками второго уровня и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, займов и микрокредитов физических лиц коллекторским агентствам, по которым не проведены процедуры урегулирования задолженности.

Контроль за исполнением указа возложено на Администрацию президента Казахстана. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее стало известно, что, по последним данным, имеют действующие кредиты порядка 7 млн жителей Казахстана. Займы казахстанцы берут на разные цели. По итогам четвертого квартала прошлого года среди населения в первую очередь увеличился спрос на автокредиты.

Кроме того, аналитики выяснили, что портфель беззалоговых потребительских кредитов за год вырос на 28,3% (или 1,6 трлн тенге), достигнув 7,4 трлн тенге. Увеличился и объем выданных займов: в 2022 году он составил 6,7 трлн тенге, что на 16,8% выше итогов 2021 года.

При этом средняя сумма выдачи беззалогового займа стала меньше: за год она снизилась с 314 тыс. до 246 тыс. тенге. А средний размер выданного кредита у 90% заемщиков снизился с 178 тыс. тенге до 171 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012785-tokaev-podpisal-ukaz-po-snizheniyu-zakreditovannosti-naseleniya/