"Почти все взрослое население": 7,5 млн казахстанцев имеют кредиты, заявил Ертысбаев

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Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев при обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц заявил, что практически все взрослое население Казахстана имеет кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

Ертысбаев привел актуальные цифры на сегодня по уровню закредитованности населения.

"Одной из главных причин – мы почему-то забываем об этом и стали меньше уделять внимание – одной из причин событий 5 января этого года (массовые беспорядки в стране – прим. ред.), протестов, явилась высокая закредитованность населения.

Вообще за последние три года банковское кредитование физических лиц выросло почти на 70% и достигло астрономической цифры – 11,4 трлн тенге. 6,3 млн казахстанцев сейчас имеют кредиты в банках. Еще 1,2 млн казахстанцев "закредитованы" в микрофинансовых организациях. Это практически все взрослое население Казахстана", – отметил он.

Зампред комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов добавил, что на сегодня в Казахстане более 1 млн граждан испытывают проблемы с погашением задолженности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975810-pochti-vse-vzrosloe-naselenie-75-mln-kazahstantsev-imeyut-kredity-zayavil-ertysbaev/