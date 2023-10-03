Запретить выдачу кредитов молодежи и должникам с просрочкой предложили в Казахстане

Закредитованность населения может оказаться серьезной угрозой для экономики. Поэтому депутаты предложили ограничить возраст кредитования и снизить ставку. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным сайта мажилиса парламента РК, 28 сентября 2023 года поступил депутатский запрос, затрагивающий вопросы кредитования компаний и физлиц банками второго уровня (БВУ).

Так, отмечается, что БВУ недостаточно участвуют в финансировании экономики: если в 2010 году объем кредитования юридических лиц достигал 25,1% к ВВП, то по итогам 2022 года данный показатель сократился в три раза до отметки 8,4%.

Для сравнения, в других странах по итогам 2022 года объем кредитования юридических лиц к ВВП составил:

Россия – 38,7%;

Узбекистан – 32,5%;

Грузия – 28,6%.

При этом депутаты указывают, что основной упор банки делают на потребительские займы.

"Согласно данным Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, только за один июль 2023 года кредиты юрлицам уменьшились на 1,7% до 8,6 трлн тенге.

При этом займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0% до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года – снижение на 3,7%).

Кроме того, снижение кредитования реального сектора сопровождалось ростом потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности населения", – сообщается в тексте запроса.

Банковская карточка. Иллюстративное фото: time99lek/Getty Images

Казахстанцы активно "лезут" в долги

Согласно сообщению депутатов, с 1 января 2022 года объемы кредитов физлиц увеличились на 51,3% или до 16,2 трлн тенге. А за август население набрало займов на 1,4 трлн тенге.

При этом указывается, что 2,11 млн заемщиков-физических лиц на 1 июля 2023 года имели проблемные ипотечные кредиты на сумму 1,5 трлн тенге.

"Люди вынуждены закрывать кредит другим кредитом, многие из них имеют по несколько кредитов, несмотря на это БВУ без ограничения выдают новые займы, так как годовая эффективная ставка по беззалоговым банковским займам составляет 56%, по залоговым – 40%.

Нерешенным вопросом являются также и "замороженные активы" банков на сумму 2,3 трлн тенге", – отмечается в запросе.

Как снизить закредитованность граждан

Согласно мнению депутатов, для защиты казахстанцев от перекредитованности, в том числе из-за недостаточно ответственного отношения населения к кредитованию, нужно принять следующие меры:

запретить кредиты должникам – не предоставлять потребительские займы и микрокредиты гражданам, имеющим просроченную задолженность по займам свыше 90 дней;

увеличить возраст кредитования – ограничить выдачу потребительских кредитов лицам до 21 года без подтверждения официальных доходов;

сделать кредиты доступнее – снизить максимальный лимит годовой эффективной ставки вознаграждения, который сейчас составляет 56%.

При этом указывается, что необходимо побудить БВУ активно кредитовать бизнес и экономику страны, снижая долю потребительских займов.