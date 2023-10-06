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30 лет независимости Казахстана

Почему базовую ставку снизили именно на 0,5%, объяснили в Нацбанке Казахстана

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Вывеска на здании Нацбанка
Национальный банк РК. Фото: пресс-служба Национального банка РК

После снижения Нацбанком базовой ставки до 16% председатель Тимур Сулейменов на брифинге пояснил, почему ее решили снизить именно на 0,5%, и какой фактор был решающим, передает корреспондент NUR.KZ.

"Основной фактор – замедление годовой инфляции: в прошлый год (инфляция – прим. ред.) – более 21%, сейчас, по итогам сентября, – 11,8%. Это хороший показатель, я считаю. Там есть, понятно, "эффект высокой базы": в том году инфляция была крайне высокой, сейчас она постепенно замедляется.

Почему мы пошли именно на 0,5%? Можно было пойти на 0,25%, а можно было и на больше. Помимо инфляции есть много разных измерений: есть годовая инфляция, есть месячная инфляция, есть квартальная, и самое главное – есть инфляционные ожидания.

Нам надо все это рассматривать в совокупности, потому что экономические агенты – будь то инвестор, бизнесмен или потребитель – смотрят не только на историю: сколько инфляция сложилась за 9 месяцев… он смотрит, сколько инфляция в моменте… и то, как он видит инфляцию на следующий год. Исходя из этого, он будет либо повышать цены либо нет – если это бизнесмен; покупать либо нет – если это потребитель. Взвесив все эти факторы – сложившийся уровень годовой инфляции, месячную инфляцию и инфляционные ожидания – мы решили, что 0,5% – это наиболее эффективный инструмент, и сейчас он сбалансирован", – заявил Сулейменов.

Чуть ранее, при объявлении о снижении базовой ставки в Казахстане до 16% в Нацбанке более подробно рассказали о факторах, повлиявших на это решение.

Председатель Нацбанка сегодня также пояснил, почему базовую ставку снизили сейчас, когда тенге ослаб.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039878-snizhenie-bazovoy-stavki-imenno-na-05-obyasnil-glava-natsbanka/

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