Почему Нацбанк снизил базовую ставку, когда тенге ослаб

Сегодня главу Нацбанка Тимура Сулейменова на брифинге спросили, почему была снижена базовая ставка, когда тенге ослаб, и почему ее не поднимали при более выгодном курсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что базовая ставка не строится только вокруг курса тенге – она в целом отражает текущие экономические и финансовые условия.

"Базовая ставка – это главный инструмент денежно-кредитной политики, главный инструмент борьбы с инфляцией. Курс тоже важен, но уровень цен у нас складывается не в результате изменения курса тенге.

Да, импорт у нас велик, мы примерно 24% импортируем готовых товаров, но основная часть цен у нас формируется в тенге. На нее влияет не курс, а внутренние факторы: изменение поставок, печатанье денег, увеличение той или иной нагрузки, когда бизнесмены перекладывают возросшие издержки в цены. Поэтому напрямую связывать курс и ставку, наверное, нельзя. В первую очередь ставка – это для обуздания инфляции", – пояснил Сулейменов.

Он напомнил, что в феврале-марте прошлого года Нацбанк резко повысил базовую ставку в связи ростом инфляции из-за происходящих в мире событий. Однако, в этом году инфляция снизилась.

"Исходя из того, что инфляция по итогам прошлого года составила 21,2%, а в этом году уже 11,8%, мы увидели, что она почти в два раза снизилась. И дальше держать чрезмерно жесткую денежно-кредитную политику неразумно, поэтому мы сделали этот шаг в 0,5%, который на наш взгляд обеспечивает баланс.

С одной стороны, мы не даем чересчур больших прогнозов, что инфляция будет очень сильно замедляться, второе – высокая ставка по тенговым депозитам сохраняет их привлекательность, то есть люди не убегут из тенговых инструментов, где они зарабатывают 15-16%, в долларовый.

Поэтому этот тонкий баланс нам пришлось сохранять. Мне кажется, что вот это снижение на 0,5% (базовой ставки – прим. ред.) было адекватным", – добавил глава НБ.

Напомним, что Нацбанк Казахстан сегодня объявил о снижении базовой ставки – теперь она составляет 16%. При этом в августе Национальный банк также снижал базовую ставку с 16,75% до 16,5%.

Тогда новый глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов озвучивал условия снижения базовой ставки в Казахстане.

"Можно сказать, что инфляция является самым опасным процессом в экономике. Поэтому стоит задача ее уменьшить. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, можно будет снизить ставку", – говорил Сулейменов.

Что такое базовая ставка?

Согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.