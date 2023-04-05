С чем связан ожидаемый рост цен на топливо, объяснил новый глава Минэнерго

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал, из-за чего в Казахстане планируют повысить цены на горюче-смазочные материалы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, накануне премьер-министр республики Алихан Смаилов объявил, что в Казахстане неминуемо повышение цен на топливо.

В связи с этим у казахстанцев возникло множество вопросов, среди них – почему в нефтяной державе, у которой есть три НПЗ и свои месторождения, вопрос решается через потребительский карман. С этим вопросом сегодня журналисты обратились к новоиспеченному министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву.

"Текущая ситуация в нефтегазовой отрасли в Казахстане характеризуется тем, что мы оперируем месторождениями, которые уже на последней стадии добычи. И это месторождения, где основная задача состоит в поддержании планки добычи. То есть это уже практически отработавшие свой срок месторождения, но с которых идет нефть на внутренний рынок", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Он заявил, что нужны достаточно большие затраты эксплуатационные и базовые, в том числе капитальные, по бурению дополнительных скважин.

"Это нефть с очень высокой себестоимостью. Нефть – она есть, но при переработке возникают затраты, которые должны быть компенсированы за счет цены продажи. Что касается крупных месторождений, то там есть международные соглашения и соглашения о разделе продукции, которые также регламентируют объем экспорта. Огромные инвестиции были сделаны, и эти инвестиции нужно окупать. То есть из всех этих базовых вводных складывается стоимость, в том числе, производства того или иного нефтепродукта", – пояснил министр.

Вчера глава правительства Алихан Смаилов выразил мнение, что рост цен на горюче-смазочные материалы окажет определенное влияние на инфляционные процессы в стране.

Наряду с этим министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что стоимость продуктов в магазинах может увеличиться на фоне роста цен на ГСМ.

Как правительство регулирует ситуацию с ГСМ

В июле прошлого года в Казахстане ввели запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов сроком на шесть месяцев. В декабре в правительстве собирались вновь продлить данный запрет – на портале "Открытые НПА" был опубликован соответствующий проект совместного приказа.

В конце января Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому запрет на вывоз с территории страны бензина и дизтоплива продлен еще на 6 месяцев.

В этот период премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить контроль за ГСМ для снижения "вымывания" топлива за пределы страны.

"Премьер-министр указал на необходимость усиления мониторинга и контроля за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения "вымывания" топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ", – сообщалось тогда.

Кроме того, в казахстанских регионах были установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Также мы писали, что за прошлый год горюче-смазочные материалы успели подорожать на 2,5%.

На днях экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

По его словам, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%. При этом цена на дизель поднимется до 295 тенге за литр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015617-s-chem-svyazan-ozhidaemyy-rost-tsen-na-toplivo-obyasnil-glava-minenergo/