Как изменились цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году правительство Казахстана установило предельные цены на топливо. Поэтому оно, в отличие от многих других товаров и услуг, за год почти не подорожало. Тем не менее рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) все равно был, на это обратили внимание аналитики EnergyProm.

В начале прошлого года в Казахстане были введены предельные цены на ГСМ. Изначально приказ действовал 180 дней, но в итоге он был продлен. К концу 2022 года Министерство энергетики РК подняло вопрос о повторном продлении регулирования цен, на этот раз на постоянной основе.

Таким образом, в стране на фоне высокой инфляции, которая по итогам декабря достигла рекордных 20,3%, удалось избежать резкого роста цен на топливо. Тем не менее ГСМ за год все равно успели подорожать.

Как выросли цены на ГСМ

Так, по данным аналитиков, по итогам декабря 2022 года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 0,3% за месяц и на 2,5% за год.

В региональном разрезе сильнее всего подорожание почувствовали жители Актюбинской области – за месяц цены взлетели сразу на 6,1%. Далее идут Мангистауская (на 0,7%), Атырауская (0,3%) и Костанайская (0,3%) области.

В девяти регионах цены на топливо остались на прежнем уровне, а в Жетысуской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях стоимость ГСМ за месяц вовсе снизилась.

Если смотреть на цены в разрезе года, то сильнее всего они выросли в Восточно-Казахстанской области – сразу на 7,7%. В тройку лидеров также попали Актюбинская (на 7,5%) и Костанайская (на 7,3%) области.

В Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года. В Жамбылской, Улытауской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте наблюдалось незначительное удешевление в секторе.

При этом бензин за год подешевел на 0,3%. Стоимость регулируемого "девяносто второго" снизилась на 0,7%, а вот АИ-98, цены на который не регулируются законом, наоборот, подорожал – на 0,7%. Бензин марки АИ-95 и АИ-96 за год вырос в цене на 1,8%.

Однако сильнее всего выросла стоимость дизельного топлива – сразу на 14,2% за год.

Рост цен на ГСМ в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, к концу года средние цены на ГСМ для личных транспортных средств установились следующие:

АИ-92 – 179 тенге за литр;

за литр; АИ-95 и АИ-96 – 212 тенге;

АИ-98 – 234 тенге;

летний дизель в декабре стоил в среднем 238 тенге, а зимний – целых 586 тенге.

Стоит отметить, что в зависимости от региона цены могут несколько отличаться. Например, самое дорогое зимнее дизтопливо в декабре продавалось в Усть-Каменогорске (666 тенге за литр), а самый дорогой "девяносто восьмой" в Павлодаре – 242 тенге за литр.

Сколько стоит топливо в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, резкое подорожание дизельного топлива в Казахстане произошло в конце лета. Тогда же на фоне ажиотажного спроса на некоторых автозаправках страны наблюдался дефицит топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004909-kak-za-god-vyrosli-tseny-na-benzin-v-kazahstane/