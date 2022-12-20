Запрет на вывоз бензина и других видов ГСМ из Казахстана хотят продлить на полгода

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Проект совместного приказа министерств торговли и интеграции, национальной экономики, а также индустрии и инфраструктурного развития касательно запрета на вывоз бензина и ряда других видов ГСМ на авто из Казахстана опубликовали на портале "Открытые НПА".

Авторы проекта предложили продлить на 6 месяцев запрет на вывоз бензина и ряда других видов ГСМ на авто из РК.

Предлагается пролить запрет на 6 месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0).

Запрет не коснется вывоза

продуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств,

авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей).

Однако в этих случаях вывоз должен быть согласован с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов. Кроме того, у лиц, вывозящих указанное топливо, должен быть договор с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письмо с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.

Напомним, что летом в Казахстане ввели запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом. Он был введен в июле сроком на 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002312-zapret-na-vyvoz-benzina-i-drugih-vidov-gsm-iz-kazahstana-hotyat-prodlit-na-polgoda/