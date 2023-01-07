Смаилов поручил усилить контроль за ГСМ для снижения "вымывания" топлива из Казахстана

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Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами в 2023 году, об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

На заседании с докладами о запасах различных видов топлива, планах производства и ситуации на рынке ГСМ выступили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

Участники совещания обсудили вопросы полноты обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом, в частности, сетей АЗС, сельхозтоваропроизводителей, предприятий промышленности и транспорта, ценообразования, импорта, увеличения мощностей Шымкентского НПЗ и ряд других.

"Премьер-министр указал на необходимость усиления мониторинга и контроля за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения "вымывания" топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ", - говорится в сообщении.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд конкретных поручений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004505-smailov-poruchil-usilit-kontrol-za-snizheniem-vymyvaniya-topliva-za-predely-kazahstana/