Стоит ли ждать подорожания продуктов на фоне ситуации с ГСМ, объяснили в Минторговли

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр торговли и интеграции в кулуарах кабмина отметил на вопрос о том, следует ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне роста цен на ГСМ, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр отметил, что на разные товары будет разная степень подорожания.

"Вот если мы возьмем яйца и куриное мясо, то в цене стоимость топлива составляет 2%. Если брать сахар – 5%, если брать подсолнечное масло, то при повышении цен на дизтопливо оно подорожает на 2,4%. То есть при цене 700 тенге – это где-то тенге 15-17, наверное", – пояснил он.

При этом, по его словам, большинство крупных производителей используют технику, работающую не на ГСМ, а на газе. А газ, как отметил он, пока не дорожает.

"Я не думаю, что будет сильное давление на стоимость продуктов от стоимости ДТ (дизтоплива – прим. ред.). Главным образом еще и потому, что на весенние полевые работы мы уже выделили 413 тыс. тонн ДТ по удешевленной цене", – ответил он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, не ожидает ли он существенного роста цен на продукты питания, министр коротко ответил: "Не ожидаю, не прогнозирую существенного роста цен на продукты".

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов, выступая перед журналистами, выразил мнение, что рост цен на горюче-смазочные материалы окажет определенное влияние на инфляционные процессы в стране.

Как правительство регулирует ситуацию с ГСМ

В июле прошлого года в нашей стране был введен запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автотранспортом сроком на шесть месяцев. В декабре стало известно, что данный запрет о вывозе ГСМ из Казахстана намерены продлить.

В январе этого года рядом министерств и КНБ был подписан приказ, согласно которому данный запрет был продлен еще на полгода.

В начале января премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение усилить контроль за горюче-смазочными материалами.

Помимо этого в регионах страны были установлены предельные цены на бензин.

Также мы писали, что за 2022 год горюче-смазочные материалы успели подорожать на 2,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015338-stoit-li-zhdat-podorozhaniya-produktov-na-fone-situatsii-s-gsm-obyasnili-v-mintorgovli/