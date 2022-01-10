Предельные цены на бензин установили в регионах Казахстана

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Приказом исполняющего обязанности министра энергетики Казахстана от 6 января 2022 года установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, сообщает NUR.KZ.

Уточняется, что речь идет о тех нефтепродуктах, на которые установлено госрегулирование цен.

Установлены предельные цены в следующем размере с учетом НДС:

бензин марки Аи-80 – 89 тенге/литр;

бензин марки Аи-92 – 182 тенге;

бензин марки Аи-93 – 182 тенге;

бензин марки Аи-95 – 215 тенге.

Цены на дизельное топливо (летнее, межсезонное):

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 260 тенге за литр ;

; в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тенге за литр.

Напомним, накануне мы сообщали о возобновлении работы нескольких десятков АЗС на территории Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950279-predelnye-tseny-na-benzin-ustanovili-v-regionah-kazahstana/