Перебои с топливом в регионах Казахстана: премьер-министр провел совещание

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Актуальные вопросы развития энергетической отрасли Казахстана были рассмотрены в правительстве под председательством главы кабмина Алихана Смаилова, передает официальный сайт премьер-министра РК.

В совещании также участвовали руководители Минэнерго, фонда "Самрук-Казына" и нацкомпании "КазМунайГаз".

По информации ведомства, были обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры.

Кроме того, участники совещания рассмотрели меры по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что в I квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тыс. тонн.

В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально-значимым предприятиям.

Вместе с тем, по его словам, в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

Также были затронуты актуальные вопросы развития газовой отрасли с учетом баланса производства и потребления топлива в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы прокомментировали информацию о том, что с автозаправочных станций мегаполиса пропало дизельное топливо. В ведомстве отметили, что дефицит топлива может быть связан с проведением планового ремонта, начавшегося с 15 марта 2023 года на нефтеперерабатывающем заводе "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте.

Проблемы с дизельным топливом в Казахстане

В начале марта стало известно, что в стране снова выросли цены на дизельное топливо. Сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области – там подорожание дизеля составило сразу 44,8%. Следом идут Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, где прирост цен за год составил 39,1% и 37% соответственно.

Однако, как ранее отмечали эксперты, подорожание дизтоплива началось еще в прошлом году.

Помимо повышения стоимости, в конце прошлого лета жители Казахстана столкнулись и с нехваткой дизеля на некоторых АЗС. Водители из Алматы и вовсе жаловались на полное отсутствие дизтоплива на автозаправках.

Из-за жалоб автомобилистов премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании кабмина дал поручения по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

А в НПП "Атамекен" заявили, что причиной ухудшения ситуации стал приказ о введении дифференцированных цен на бензин и дизель. Согласно ему, топливо для граждан Казахстана начали продавать по одному тарифу, а для нерезидентов – по другому.

Кроме того, для решения проблемы экспертами предлагалось ввести ограничение на вывоз дизельного топлива в баке автотранспортного средства. Главная цель такого ограничения – сохранить баланс на внутреннем рынке и минимизировать риски перетока топлива в приграничные страны.

Между тем после подорожания дизтоплива в стране была создана комиссия, которая работает над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны. Комиссия выявила две основные причины, из-за которого страна столкнулась с нехваткой горючего в конце лета:

рост потребления топлива, в том числе и транзитным иностранным транспортом;

переток топлива в соседние страны, где оно стоит дороже.

По итогам расследования были объявлены строгие выговоры главе "КазМунайГаз" и вице-министру энергетики. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.

Также сообщалось, что с сентября заправляющихся на АЗС будут отслеживать через базу в Казахстане, чтобы избежать махинаций и вывоза топлива с казахстанских заправок, в том числе иностранцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013822-pereboi-s-toplivom-v-regionah-kazahstana-premer-ministr-provel-soveschanie/