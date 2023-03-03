Дизельное топливо продолжает дорожать в Казахстане

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на рост производства дизельное топливо в Казахстане продолжает расти в цене. О том, на сколько оно подорожало, рассказали аналитики EnergyProm.

В январе текущего года в стране произвели 494,1 тыс. тонн бензина – это на 20,6% больше, чем было в январе прошлого года. Дизельного топлива произвели на 13% больше – 421,8 тыс. тонн.

Производство бензина и дизеля в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Что касается 2022 года, то здесь казахстанским компаниям удалось обеспечить бензином местный рынок практически полностью – на 99,1%.

У дизеля этот показатель чуть ниже – 96,8%, что все равно больше показателя 2021 года на 8,3%. Соответственно сократился и импорт – до 3,2%.

Производство и импорт нефтепродуктов. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, несмотря на это цены на топливо за год заметно выросли. В первую очередь это касается дизеля, ведь по итогам января стоимость бензина немного снизилась, правда, всего на 0,1%. Дизельное топливо за это же время подорожало сразу на 15,7% за год.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области – там подорожание дизеля составило сразу 44,8%. Следом идут Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, где прирост цен за год составил 39,1% и 37% соответственно.

В Астане цены на дизель выросли на 33,4%, в Шымкенте – на 1%, а в Алматы, Мангистауской и Кызылординской областях – остались на прежнем уровне. Подешевело за год дизельное топливо только в Улытауской области – на 2,8%.

Как изменились цены на бензин и дизельное топливо. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что подорожание дизельного топлива началось еще в прошлом году. Напомним, в конце лета казахстанцы столкнулись не только с сильным ростом цен, но и с нехваткой дизеля на некоторых АЗС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011605-dizelnoe-toplivo-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/