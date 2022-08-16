Смаилов дал поручения Минэнерго из-за жалоб водителей на дефицит топлива

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании кабмина дал поручения по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

"Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого.

Прошу ускорить принятие приказа по утверждению правил Министерством энергетики по введению дифференцированных цен на дизтопливо для отечественных потребителей и для транзитного автотранспорта. С 20 августа должны действовать данные правила. Болат Оралович, держите ситуацию на личном контроле", - сказал Смаилов.

Напомним, ранее водители Алматы пожаловались на дефицит дизтоплива в городе, а водители Шымкента заявляли, что не могут заправить свои авто газом - на АЗС топлива нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983338-smailov-dal-porucheniya-minenergo-iz-za-zhalob-voditeley-na-defitsit-topliva/