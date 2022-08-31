Дифференциация цен на дизель усугубила его дефицит в Казахстане, заявили эксперты

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В августе казахстанские водители столкнулись с дефицитом дизельного топлива. В правительстве взяли ситуацию под контроль и ввели дифференцирование цен. Однако проблемы с дизелем лишь усугубились. Почему так произошло, рассказали в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

В середине августа казахстанцы столкнулись с дефицитом дизельного топлива на автозаправках. Эта ситуация противоречит обещаниям Министерства энергетики РК о том, что никакой нехватки топлива во время посевных и уборочных работ не будет.

Тем не менее, дефицит есть – ранее мы рассказывали о том, что многие автомобилисты в Алматы и вовсе столкнулись с отсутствием дизельного топлива на АЗС.

В правительстве вопрос с топливом был взят под контроль, и вскоре начались первые мероприятия по стабилизации ситуации. Одним из способов повлиять на ситуацию стал приказ о введении дифференцированных цен на бензин и дизель. Согласно ему, топливо для граждан Казахстана начали продавать по одному тарифу, а для нерезидентов – по другому.

Однако, как отметили в НПП «Атамекен», такое решение привело лишь к ухудшению ситуации. После ввода в действие приказа о госрегулировании цен на нефтепродукты нехватка дизельного топлива усугубилась.

Почему дифференциация цен не помогла

Эксперты считают, что у данного приказа есть несколько слабых мест из-за которых дефицит топлива в регионах лишь усилился. Например, формулировка приказа составлена так, что ее можно произвольно трактовать.

Этим пользуются недобросовестные участники рынка, которые намеренно завышают конечные цены для промышленных потребителей, перевозчиков и АЗС.

Есть и другие проблемы – так, при обсуждении приказа был неоднократно поднят вопрос о необходимости увеличения норм отпуска топлива грузовым автомобилям и автобусам, с учетом их практического расхода на каждые 100 км пробега, однако этого не сделали.

«Из-за того, что в приказе указаны только отдельные категории транспортных средств, организации, осуществляющие городские пассажирские перевозки и промышленные потребители, приобретающие топливо через договора и не всегда получают необходимое количество топлива», - рассказал директор Департамента базовых отраслей Динмухамед Кудайбергенов.

Как отмечают в Палате предпринимателей, столкнулись с проблемой и владельцы АЗС и малотоннажные производства нефтепродуктов, которые занимаются производством зимнего топлива.

Ранее они закупали дизель за 250-270 тыс. тенге за тонну, теперь же поставщики поставляют продукцию стоимостью свыше 300 тыс. тенге за тонну. Покупая по завышенной цене, а продавая дизель за 230-260 тенге за литр, предприниматели несут убытки.

Иллюстративное фото: welcomia / freepik.com

Как можно решить проблемы с топливом

Одновременно с увеличением норм отпуска топлива экспертами предлагалось на примере Польши ввести ограничение на вывоз дизельного топлива в баке автотранспортного средства.

Главная цель такого ограничения – сохранить баланс на внутреннем рынке и минимизировать риски перетока топлива в приграничные страны.

«Невозможно реализовать эти цели без системного подхода и внесения дополнений в деятельность и нормативные документы других уполномоченных органов, в том числе способных обеспечить контроль за незаконным вывозом.

Разница в цене на ГСМ в Казахстане и соседних странах оставляет недобросовестным участником рынка пространство для маневра в сторону теневого экспорта и спекуляции», - отметил эксперт из НПП «Атамекен».

Также ситуацию с дизельным топливом мог улучшить переход пассажирского, грузового и железнодорожного транспорта и сельхозтехники на газомоторное топливо.

По мнению Палаты предпринимателей, в среднесрочной перспективе это потенциально заместило бы не менее 500 тыс. тонн потребляемого дизельного топлива в год и помогло бы сгладить дефицит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985464-differentsiatsiya-tsen-na-dizel-usugubila-ego-defitsit-v-kazahstane-zayavili-eksperty/