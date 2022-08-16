Дефицит дизтоплива в Алматы объяснили в акимате

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Алматинские автомобилисты пожаловались на дефицит дизтоплива в мегаполисе - найти дизель на заправках почти невозможно, а там, где он есть, продают не больше 20 литров. Ситуацию прокомментировали в акимате, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказал один из автомобилистов, за день он объездил не менее 20 АЗС, но приобрести топливо так и не смог.

"Я где-то 10 заправок объехал, не нашел дизеля. Говорят: дизеля нет, только по талонам... Продают где-то 20 литров максимум. Больше не дают", - рассказал другой водитель.

Со слов алматинцев, перебои с соляркой в Алматы начались еще на прошлой неделе. Тогда продавали в одни руки не больше 40 литров. Сейчас объем уменьшили почти в два раза.

Сотрудники автозаправочных станций уверяют: топлива нет на нефтебазах, поэтому продают остатки. В первую очередь обслуживают клиентов по талонам, а уже потом всех остальных.

В городском акимате заверили, что делают все возможное, чтобы обеспечить город необходимым объемом дизтоплива. Идет постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС. Налажена бесперебойная поставка солярки с трех казахстанских НПЗ.

"Стоит отметить, что рост объема потребления в городе связан с возросшим спросом на дизельное топливо со стороны владельцев большегрузного транзитного транспорта из других регионов.

В настоящее время акимат Алматы совместно с Министерством энергетики РК оказывает содействие крупным сетям АЗС в обеспечении бесперебойных поставок дизельного топлива от трех казахстанских НПЗ (Павлодарский, Атырауский, Шымкентский)", - заявили в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

Источник: КТК

Напомним, ранее водители из Шымкента жаловались на дефицит газа на АЗС - автомобилисты также не могли заправить свои машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983298-defitsit-diztopliva-v-almaty-obyasnili-v-akimate/