Зимнее дизельное топливо подорожало в Казахстане

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С наступлением холодов владельцам автомобилей с дизельными двигателями стоит задуматься о переходе на зимний вид топлива. Однако в этом случае они должны быть готовы к новым ценам, которые за год успели заметно вырасти. На это обратили внимание аналитики EnergyProm.

В конце лета казахстанцы внезапно столкнулись с дефицитом дизельного топлива на автозаправках. Это произошло на фоне роста собственного производства.

С января по октябрь текущего года в стране произвели 4,6 млн тонн дизельного топлива — на 9,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения, за весь 2021 год этот показатель составлял 5 млн тонн.

Производство дизтоплива. Инфографика: energyprom.kz

Вместе с ростом производства отечественные компании смогли обеспечить спрос на дизтопливо в стране на 99,3% (в прошлом году этот показатель составлял 97,3%). На этом фоне значительно снизился объем импорта – на 74,2% до 23,8 тыс. тонн.

Вывезли дизеля за границу в 3,4 раза меньше – всего 60,5 тыс. тонн. Таким образом реализация на внутреннем рынке составила 3,6 млн тонн — на 10,5% больше, чем годом ранее.

Казахстан сокращает импорт дизеля. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, несмотря на положительные экономические показатели, цены на дизельное топливо в стране заметно выросли. По итогам октября годовой рост составил 12,5%. Что интересно, летний дизель при этом за год подешевел на 1,3%, а зимний – подорожал сразу на 30,7%.

Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Актюбинской области – здесь дизтопливо подорожало сразу на 27,9% за год.

Сильное подорожание также было зафиксировано в Абайской (на 24,6%), Восточно-Казахстанской (на 24,4%), Западно-Казахстанской и Акмолинской областях – по 23,1% в каждой.

Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Алматинской области – на 0,5%.

В то же время в Шымкенте, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне октября прошлого года. Особенно отличилась Туркестанская область, где вопреки общей тенденции цены на дизель за год, наоборот, снизились на 1,8%.

Как подорожало дизтопливо. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что в текущем году в Казахстане подорожало не только дизельное топливо - ранее мы рассказывали о том, что в стране выросли цены и на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998378-zimnee-dizelnoe-toplivo-podorozhalo-v-kazahstane/