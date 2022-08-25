"Вывозят в соседние страны": почему в Казахстане нет дизеля на АЗС, объяснил глава Минэнерго

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков объяснил, почему в некоторых регионах Казахстана возник дефицит дизеля на АЗС – одной из причин стала разница цен топлива с соседними странами, из-за чего дизель несанкционированно вывозят за границу, передает корреспондент NUR.KZ.

По сообщению министра энергетики, причин неожиданной нехватки дизеля в регионах Казахстана несколько:

заправляющийся в Казахстане транзитный транспорт, которого становится больше именно в этот сезон;

приоритетная поставка топлива сельхозтоваропроизводителям, у которых сейчас также сезон;

несанкционированный вывоз дизеля в другие страны из-за разницы в цене.

"Наверное, многие видели в соцсетях видео о том, что большое количество транспорта не просто транзитом едет, а заезжают и банально вывозят топливо в связи с тем, что есть ценовой диспаритет.

Ценовой диспаритет по отношению к нам – это 230-260 тенге в Казахстане, а в соседних странах больше 400 тенге – 420-450 тенге за литр. К примеру, в Армении цена – более 700 тенге за литр.

Конечно, в такой ситуации надо наладить сильный контроль за несанкционированным перетоком, в особенности дизельного топлива, хотя диспаритет сохраняется и по бензину. Работа ведется и в рамках спецкомиссии, которая работает для недопущения нехватки", – заявил Акчулаков.

Министр добавил, что из-за названных им причин рост и потребление дизеля через АЗС выросло в 2-2,5 раза. Логистика, по его словам, за таким спросом просто не успевает.

"У нас топлива в стране достаточно, но стали возникать логистические проблемы, потому что старый план отгрузки дизельного топлива рассчитывался на 100%-ное потребление, на 110-130%, но никак не на увеличение в 2-2,5 раза.

Поэтому, в рамках комиссии, с коллегами из КТЖ и нефтеперерабатывающими заводами мы работу проводим ежедневно – мы постоянно на контактах, чтобы увеличить количество подаваемых порожних цистерн для решения проблемы.

Отгрузки за последние два дня значительно увеличились. Постепенно происходит обеспечение регионов запасами от 3 до 10 дней. Я бы призвал всех не создавать лишний ажиотаж, топливо производится, запасы сформированы", – подчеркнул министр энергетики.

Ранее представители Министерства энергетики объясняли, почему в некоторых регионах Казахстана сложно купить дизтопливо, хотя НПЗ вырабатывают его в достаточном количестве.

Напомним также, что алматинские автомобилисты пожаловались на дефицит дизтоплива в мегаполисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984798-vyvozyat-v-sosednie-strany-pochemu-v-kazahstane-net-dizelya-na-azs-obyasnil-glava-minenergo/