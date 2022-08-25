С сентября заправляющихся на АЗС будут отслеживать через базу в Казахстане

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Глава Минэнерго на сообщил, что с 15 сентября на заправках Казахстана запустят информсистему, которая позволит отслеживать, кто и на сколько заправился на АЗС – систему в ускоренном порядке запускают, чтобы избежать махинаций и вывоза топлива с казахстанских заправок, в том числе иностранцами, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Минэнерго уже сообщали, что одной из причин исчезновения дизеля на АЗС в некоторых регионах Казахстана стала его привлекательная цена для граждан других стран.

Вкупе с сезоном повышенного транзита транспорта через нашу страну и заправкой сельхозпроизводителей, у которых также сезон, потребление топлива выросло в 2 – 2,5 раза.

Во избежание махинаций с топливом на казахстанских АЗС запускают информсистему, куда будут вносить, какой автомобиль заправлялся на заправке и в каком количестве. Ввести ее планируют с 15 сентября.

"Система будет работать следующим образом. У нас же, по приказу, есть лимит: физлица – 100 литров, грузовой транспорт при наличии водительского удостоверения и техпаспорта – 300 литров в день.

Система запустится 15 сентября. Допустим, потребитель заезжает на заправку, к примеру, "Гелиос", заправляет положенные ему 100 литров. Чтобы у него не было интереса это топливо где-то слить и поехать заправиться еще раз, будет информационная система.

Все АЗС будут в одной базе. И будет видно, сколько литров, в какой день и на какой заправке он заправил конкретный автомобиль", - заявил министр энергетики Болат Акчулаков.

По его словам, сейчас казахстанцы жалуются, что иностранцы заправляются на АЗС по 450 тенге за литр, при этом казахстанцев не заправляют вовсе, поскольку для них топливо дешевле.

"Система направлена на этот вопрос. Суточный отчет будет виден в информсистеме. КГД, правительство, все будут интегрированы в эту систему. К примеру, продавец отпустил ноль льготного топлива и все продал по 450 тенге, к нему точно придут и проверят его. Эта система направлена на то, чтобы снизить махинации, исключить человеческий фактор", - добавил глава МЭ.

Также при АЗС поручено открыть горячие линии для жалоб. Поскольку сейчас на некоторых заправках нарушают правила – к примеру, наливают топливо не в бак, а в емкости, которые стоят в багажнике авто.

"Госорганы будут незамедлительно реагировать. Просьба всем внести свою лепту и общими усилиями я думаю, что эта проблема решится", - считает Акчулаков.

Напомним, сегодня он подробно рассказал, почему на самом деле на заправках в некоторых регионах Казахстана не хватает дизеля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984822-s-sentyabrya-zapravlyayuschihsya-na-azs-budut-otslezhivat-cherez-bazu-v-kazahstane/