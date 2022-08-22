Дифференцированные цены на бензин и дизтопливо установили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 22 августа вступил в силу приказ Минэнерго РК об установлении предельных цен на розничную реализацию бензина и дизельного топлива, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне:

АИ-80 - 89 тенге за литр,

- 89 тенге за литр, АИ-92 и АИ-93 в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены - 187 тг/литр,

в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены - 187 тг/литр, АИ-92 и АИ-93 в других областях Казахстана - 182 тг/литр,

в других областях Казахстана - 182 тг/литр, дизельное топливо - 450 тенге за литр.

При этом приказом установлен лимит на дизельное топливо:

при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тг/литр в зависимости от региона,

для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в РК утвержденный лимит в сутки составляет - 300 литров по цене 230-260 тг/литр в зависимости от региона.

остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов - по 450 тенге за литр.

"Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в скором времени Минэнерго вместе с АЗС будут тестировать эти системы, чтобы выбрать наиболее подходящую.

Напомним, ранее премьер-министр Смаилов дал поручения Минэнерго из-за жалоб водителей на дефицит дизтоплива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984225-differentsirovannye-tseny-na-benzin-i-diztoplivo-ustanovili-v-kazahstane/