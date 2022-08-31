Дефицит дизтоплива: строгие выговоры объявили главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики

Иллюстративное фото: Xavier Lorenzo/Getty Images

Созданная по поручению премьер-министра РК Комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром работает над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны. В ее состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Комиссией выявлены факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего.

Одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом.

Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.

К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.

Были зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС.

Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний "КазМунайГаз", Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, только в начале года президент Токаев высказывался о готовности принимать трудные решения в интересах государства.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ принят ряд оперативных и долгосрочных мер:

увеличен объем производства ДТ до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тыс. тонн больше, чем в 2021 году;

увеличены объемы отгрузки ДТ с нефтеперерабатывающих заводов;

Фондом "Самрук-Казына" и АО НК "КазМунайГаз" достигнута договоренность о поставках дополнительных объемов дизтоплива;

запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ;

с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путем прямого закупа НПЗ.

Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты Call-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Асету Магауову.

Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.

Данный вопрос находится на особом контроле правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября.

Напомним, ранее казахстанцы столкнулись с дефицитом дизельного топлива на отечественных заправках. Из-за жалоб автомобилистов премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании кабмина дал поручения по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Глава Минэнерго рассказал, почему в некоторых регионах сложно купить дизтопливо, хотя НПЗ вырабатывают его в достаточном количестве. Он также объяснил, что одной из причин стала разница цен топлива с соседними странами, из-за чего дизель несанкционированно вывозят за границу.

В Казахстане была введена новая система оплаты на заправках. В связи с этим глава правительства предупредил бизнесменов, что те АЗС, которые "балуются", будут наказывать, вплоть до отзыва лицензии.

Кроме того, с сентября заправляющихся на АЗС будут отслеживать через базу в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985441-toplivnyy-vopros-pravitelstvom-prinyaty-mery-i-nakazany-otvetstvennye/