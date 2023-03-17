Нехватку дизельного топлива на АЗС в Алматы, объяснили в акимате

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Управление предпринимательства и инвестиций Алматы прокомментировали информацию о том, что с автозаправочных станций мегаполиса пропало дизельное топливо, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В ведомстве напомнили, что в южной столице функционируют 213 АЗС, 176 из них принадлежат шести крупным сетям.

Поставки ГСМ в Алматы осуществляются от 3 нефтеперерабатывающих заводов:

"ПетроКазахстан Ойл Продактс" – 40%,

Павлодарский НХЗ – 35 %,

Атырауский НПЗ – 25%.

По данным акимата, на сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 10,2 тыс. тонн дизельного топлива, в течение 3-4 дней ожидается поставка еще около 3,8 тыс. тонн.

"В настоящее время в Алматы наблюдается возросший спрос на дизельное топливо со стороны владельцев большегрузного транзитного транспорта из Алматинской области и других регионов.

На отдельных АЗС Алматы могут возникать случаи нехватки дизельного топлива, связанные с проведением планового ремонта, начавшегося с 15 марта 2023 года на нефтеперерабатывающем заводе "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте", - пояснили в управлении.

Кроме того, сейчас нефтеперерабатывающие заводы направляют значительную долю нефтепродуктов на приоритетные нужды агропромышленного сектора для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

Отмечается также, что отечественные НПЗ отгружают продукцию и исполняют свои обязательства по ранее законтрактованным объемам.

"На сегодня поставки нефтепродуктов налажены, идет постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС.

Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы совместно с Минэнерго оказывается содействие крупным сетям АЗС в обеспечении бесперебойных поставок и увеличении выделяемых объемов дизельного топлива", - заключили в ведомстве.

Ранее в соцсетях водители из Алматы и Алматинской области пожаловались на проблем с покупкой дизельного топлива на АЗС.

Проблемы с дизельным топливом в Казахстане

Отметим, в начале марта сообщалось, что в Казахстане вновь выросли цены на дизтопливо. Сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области – там подорожание дизеля составило сразу 44,8%. Следом идут Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, где прирост цен за год составил 39,1% и 37% соответственно.

При этом, как отмечали эксперты, подорожание дизельного топлива началось еще в прошлом году.

Помимо подорожания, в конце прошлого лета казахстанцы столкнулись и с нехваткой дизеля на некоторых АЗС. Водители из Алматы и вовсе жаловались на полное отсутствие дизтоплива на автозаправках.

Тогда в НПП "Атамекен" заявляли, что причиной ухудшения ситуации стал приказ о введении дифференцированных цен на бензин и дизель. Согласно ему, топливо для граждан Казахстана начали продавать по одному тарифу, а для нерезидентов – по другому.

Решить проблему предлагалось введением ограничений на вывоз дизтоплива из страны в баках автотранспорта. Главная цель такого ограничения – сохранить баланс на внутреннем рынке и минимизировать риски перетока топлива в приграничные страны.

Добавим, что после подорожания дизтоплива в стране была создана комиссия, которая работает над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны.

Комиссия выявила две основные причины, из-за которого страна столкнулась с нехваткой горючего в конце лета:

рост потребления топлива, в том числе и транзитным иностранным транспортом;

переток топлива в соседние страны, где оно стоит дороже.

По итогам расследования были объявлены строгие выговоры главе «КазМунайГаз» и вице-министру энергетики. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013382-nehvatku-dizelnogo-topliva-na-azs-v-almaty-obyasnili-v-akimate/