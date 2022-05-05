Безалкогольные напитки могут подорожать из-за роста цен на сахар в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На безалкогольные напитки и соки в Казахстане вскоре могут подняться цены. По словам производителей, они будут вынуждены пойти на такой шаг из-за высокой стоимости сахара, передает телеканал КТК.

"Производители пытаются сдерживать цены на свою продукцию. Но это не может продолжаться долго, потому что если основной ингредиент растет (в цене – прим. ред.) – сахар, то, естественно, производители будут вынуждены повышать цену на свою продукцию.

В пределах, я думаю, от 7 до 20%, наверное. Сейчас многие производители вообще задумываются, как им оптимизировать свои расходы. А это в том числе через сокращение численности работников", – рассказала журналистам президент Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева.

Отмечается, что сахар растет в цене для казахстанцев уже третий месяц подряд. По данным аналитиков, только за март продукт подорожал на 33%, а за последний год – ровно вдвое.

В начале весны самый дорогой сладкий песок продавали в столице – примерно по 450 тенге за килограмм. Дешевле всего сахар стоил в Таразе.

Сейчас же, по данным телеканала, в магазинах у дома в Алматы его продают по 500-650 тенге, тогда как стоимость пачки рафинада доходит до 1000 тенге.

Параллельно с этим производство сахара в стране сократилось: с января по март отечественные заводы выпустили 51 тысячу тонн продукта, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Источник: КТК

Напомним, в начале марта в Минторговли сообщили, что запасов сахара в стране столько, что хватит на 3 месяца вперед. После этого в городах страны возник ажиотаж на сахар.

Вскоре в Минторговли заявили, что отсутствие продукта на полках наблюдалось именно из-за ажиотажа, антимонопольщики назвали причиной роста цен спекулянтов, а глава АЗРК Серик Жумангарин заявил, что "люди сами себе придумали проблемы".

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании кабмина задавал вопрос главе МСХ Ерболу Карашукееву о ситуации с сахаром в стране, на что получил заверение в том, что поводов для беспокойства нет.

Позже власти ЗКО заявили о том, что будут наказывать спекулянтов, завышающих цены на сахар. В конце марта в правительстве указывали, что продавцы продолжают завышать цены на сахар.

В апреле в Минсельхозе говорили о том, что намерены увеличивать производство сахара, чтобы добиться снижения цен, однако чуть более недели назад сообщалось, что жители Кызылорды вынуждены стоять по 5 часов в очереди за сахаром у социальных магазинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968069-bezalkogolnye-napitki-mogut-podorozhat-iz-za-rosta-tsen-na-sahar-v-kazahstane/