Цены на сахар в Казахстане за неделю завышались чаще, чем на другие продукты

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26 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений главы государства и плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане. Итоги совещания освещены на официальном сайте премьера.

По данным правительства, за минувшую неделю (19-25 марта) в Казахстане зафиксирован рост цен на социально значимые продовольственные товары (далее – СЗПТ) на 1,7%. С начала года рост цен на СЗПТ составил 9,9%.

Больше всего за неделю подорожали: капуста – 11%, лук – 9,3%, сахар – 6,3%, картофель – 4,7%, морковь – 3,3%, куриное яйцо – 1,7%.

Максимальный средний рост цен СЗПТ за неделю был допущен в городе Алматы и Карагандинской области – на 3,5%, Туркестанской области – 2,5%, Жамбылской области – 2,2%.

Согласно отчетам мониторинговых групп, в стране были проведены проверки соблюдения предпринимателями допустимой 15-процентной розничной надбавки на СЗПТ.

В результате проверок за неделю по стране выявлено 749 нарушений – фактов превышения допустимой розничной надбавки на СЗПТ. Превышение торговых надбавок на СЗПТ больше всего по сахару – до 40%, подсолнечному маслу – до 35%, и по овощам – 25%.

"В целях недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности за минувшую неделю в стране работа мониторинговых групп расширена с уровня городов республиканского значения и регионов до уровня районов.

По исполнению поручения премьер-министра о необходимости заключения заблаговременных договоров на поставку ранних овощей из Туркестанской области, 9 регионов Казахстана уже заключили контракты и выделили деньги на поставку ранней капусты", – сообщили в правительстве.

Совещание членов кабмина. Фото: primeminister.kz

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в стране сформированы достаточные запасы СЗПТ, которые по состоянию на 24 марта составляют порядка 1,1 млн тонн.

В частности, запасы картофеля составляют 380 тыс. тонн, с прогнозом раннего урожая в объеме свыше 170 тыс. тонн; на хранении находится 32 тыс. тонн капусты. Запасы сахара на сегодняшний день – 34,5 тыс. тонн (средняя годовая потребность страны порядка 44 тыс. тонн), плюс 30 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки.

По информации правительства, в рамках применения мер антимонопольного реагирования инициированы и проводятся 8 расследований по оптовому поставщику мяса кур (Костанайская область), производителям куриных яиц (Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), оптовому поставщику (Актюбинская область), производителям аммиачной селитры (Мангистауская область) и аммофоса (Алматы).

Кроме того, за неделю вынесено одно предостережение – ТОО "Компания ФудМастерТрейд" (Алматинская область), и 3 уведомления – производителям гречневой крупы ТОО "Grano-PV" и ТОО "Царская каша" (Павлодарская область), а также оптовому поставщику сахара ТОО "СахарПром Казахстана" (Алматы).

Премьер-министр отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо усилить координацию распределения запасов СЗПТ.

Помимо рассмотрения ситуации с контролем цен на СЗПТ в ходе совещания был заслушан доклад министра индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаева об исполнении поручения главы государства по повышению эффективности специальных экономических зон.

Резюмируя совещание, Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с главами регионов дополнительно проанализировать эффективность и определить приоритетные направления деятельности СЭЗ.

Напомним, в середине месяца глава Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции РК заявил, что отсутствие сахара на полках магазинов в некоторых торговых сетях – лишь следствие ажиотажа.

О ситуации с сахаром позже высказался и глава Минторговли Бахыт Султанов. Он призвал казахстанцев "не создавать панических настроений".

Позже антимонопольщики заявили, что в Алматы рост цен на сахар вызвали спекулянты. Наши журналисты выяснили, на сколько и в каких магазинах города подорожал товар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962239-iz-vseh-produktov-v-kazahstane-za-nedelyu-bolshe-vsego-podorozhal-sahar/