Жумангарин о ценах на сахар: Люди сами себе придумали проблем

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Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса высказался о ситуации с ценами на сахар, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин назвал ерундой ситуацию с сахаром, которая сложилась в Казахстане.

"Да это ерунда вообще. Это не искусственное завышение цен, это люди сами себе придумали проблем. Я вам серьезно говорю", - сказал он.

При этом он разъяснил ситуацию с ростом цен на данный продукт.

"У нас большая часть сахара перерабатывается из сахара-сырца, который котируется на бирже. Естественно, он оценивается в валюте, и определенные моменты, связанные с подорожанием, возможны.

Но то, что произошло на этой неделе - это просто из-за того, что происходит всегда, когда возникает паника. Так нельзя делать, и при этом обвинять государство.

Тут же отраслевые госорганы среагировали, правительство среагировало и сказало - сахара достаточно, и не надо набирать его мешками. Это вообще глупая модель поведения", - заявил Жумангарин.

По словам главы Агентства, его ведомство вышло с проверками на сахарные заводы, а также к оптовикам.

"Выявили, что запасы держались, не продавались, ожидая повышения цен. Они все будут наказаны. Эти люди, которые держали сахар, ничего не заработают.

Все, что они пытались заработать в виде штрафов, изъятия монопольных доходов в бюджет, будет возращено. Это не правильная политика для бизнесменов, так себя вести", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее глава Комитета торговли заявил, что отсутствие сахара на полках магазинов в некоторых торговых сетях вызвано ажиотажем. Глава Минторговли Бахыт Султанов также призвал казахстанцев "не создавать панических настроений".

Помимо этого, о ситуации с сахаром в стране упоминал и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Глава МСХ Ербол Карашукеев заверил его в том, что поводов для беспокойства нет.

Между тем, антимонопольщики заявили, что рост цен на сахар в Алматы вызвали спекулянты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961286-zhumangarin-o-tsenah-na-sahar-lyudi-sami-sebe-pridumali-problem/