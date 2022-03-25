Спекулянтов, завышающих цены на сахар, будут наказывать в ЗКО

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Власти ЗКО заявили, что сахарный ажиотаж был спровоцирован слухами о массовом закупе продукта гражданами России. При этом чиновники пообещали наказывать спекулянтов в случае выявления фактов завышения цен и утаивания товара.

Как передает телеканал "Хабар 24" со слов чиновников, в данный момент спрос на сахар начал падать, вместе с ним стали понижаться цены.

К примеру, на сегодняшний день килограмм сладкого продукта в регионе стоит в среднем 350 тенге.

Кроме того, специалисты областного департамента по защите конкуренции сейчас проверяют порядка 10 оптовых реализаторов, в том числе крупные супермаркеты. Если они обнаружат факты спекуляции, предпринимателей ждут штрафы.

К слову, за последние две недели продажи сахара выросли в ЗКО в 5 раз. В ряде магазинов сахарного песка сейчас нет, продается импортный рафинад.

"Для стабилизации цен оптовые предприятия области заключили договор с Продкорпорацией о поставках 136 тонн сахара в ближайшие дни. По нашим заявкам, до конца года ожидается поставка 8,5 тыс. тонн", - сообщил глава Департамента предпринимательства и ИИР Жумагельды Батырниязов.

Согласно статистике, приведенной спикером, каждый житель региона потребляет в среднем 15 кг сахара в год.

"Мы не раз предупреждали субъекты рынка, что спекулятивные действия на рынке СЗПТ, на сегодняшний день, именно на рынке сахара, касательно антиконкурентных соглашений, согласованных действий, а также злоупотреблений доминирующим положением, влекут штраф в размере от 3 до 5%. А также конфискацией монопольного дохода, то есть того дохода, который они за этот период получили", - предупредил, замглавы Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Жаксат Муратов.

Напомним, 15 марта антимонопольщики заявили, что рост цен на сахар в Алматы вызвали спекулянты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962203-spekulyantov-zavyshayuschih-tseny-na-sahar-budut-nakazyvat-v-zko/