Жители Кызылорды по 5 часов стоят в очереди за сахаром у социальных магазинов

Фото: instagram.com/kritika_kyzilordaa

В Instagram опубликовали фотографию очереди у социального магазина в Кызылорде. Отмечается, что люди стоят с 8 утра по 5 часов, чтобы купить сахар. Ситуацию прокомментировали в управлении сельского хозяйства региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам автора поста, снимок был сделан возле социального магазина в микрорайоне Акмешит в Кызылорде.

"Каждый день в социальный магазин привозят разные продукты, а вместе с ними и 1 мешок сахара. Чтобы купить один килограмм, столько положено каждому на руки, люди встают в очередь с 8 утра. Сахар привозят ближе к часу дня", - сообщила жительница города.

Сюда приходят пожилые люди, которым приходится стоять по 5 часов. И это еще хорошо, отмечает женщина, если им достается сахар, но бывает и так, что они уходят ни с чем.

Между тем в управлении сельского хозяйства Кызылординской области заявили, что килограмм сахара в одни руки - это вынужденная мера. Такое решение было принято с целью исключения фактов его перепродажи.

В ведомстве отметили, что есть определенные микрорайоны, где в социальных магазинах наблюдается ажиотаж.

"Одни и те же люди приходят каждый день. Купят сахар, затем на следующий день утром опять приходят. Отсюда и повышенный интерес к нему. Продавцы отказать им в продаже не могут. Чтобы решить эту проблему, пару дней назад были увеличены объемы поставки сахара в каждый социальный магазин. Привозят по 5-6 мешков", - пояснили в управлении.

Здесь добавили, что в настоящее время в стабилизационном фонде имеется 212 тонн сахара. Еще один вагон отгружен из ресурсов АО "НК "Продкорпорация", который сейчас едет в регион.

Сахар из стабфонда реализуется через 36 социальных магазинов и крупные социальные уголки по цене 263 тенге за килограмм.

"До конца года через АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" планируется поставка 3314,8 тонн сахара. Данного объема пока достаточно для того, чтобы обеспечить население через социальные магазины", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967095-zhiteli-kyzylordy-po-5-chasov-stoyat-v-ocheredi-za-saharom-u-sotsialnyh-magazinov/