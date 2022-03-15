Рост цен на сахар в Алматы вызвали спекулянты, заявили антимонопольщики

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Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы по результатам мониторинга цен установил признаки спекулятивного роста цен на сахар, сообщается на официальном сайте АЗРК.

Как сообщили в ведомстве, в адрес крупных поставщиков направлены запросы с целью определения доли доминирования субъектов рынка.

"По итогам антимонопольного разбирательства будут приняты соответствующие меры реагирования", - заверили в департаменте.

В ведомстве вновь призвали казахстанцев не поддаваться ажиотажу, а также напомнили, что спекулятивное повышение цен и злоупотребление доминирующим положением влекут штраф в размере 3-5% от дохода с конфискацией монопольного дохода (чистой прибыли).

Ранее Глава Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции РК заявил, что отсутствие сахара на полках магазинов в некоторых торговых сетях – лишь следствие ажиотажа.

О ситуации с сахаром сегодня высказался и глава Минторговли Бахыт Султанов. Он призвал казахстанцев "не создавать панических настроений".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960807-rost-tsen-na-sahar-v-almaty-vyzvali-spekulyanty-zayavili-antimonopolschiki/