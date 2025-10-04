Переживший покушение Руслан Берденов получил новую должность в Алматы

В Сети появилась информация о том, что бывший заместитель акима Шымкента Руслан Берденов получил новую руководящую должность в Алматы, передает NUR.KZ.

В частности, сообщается, что он возглавил Центр развития Алматы. В пресс-службе акимата южной столицы прокомментировали информацию.

"Подтверждаем", - заявили в ведомстве.

Как сообщается на официальном сайте, акционерное общество "Центр развития города Алматы" создано на основании постановления акимата города от 30 мая 2008 года со 100% участием государства в уставном капитале.

Миссия ЦРА - содействовать устойчивому социально-экономическому развитию Алматы путем предоставления акимату города и его жителям широкого спектра профессиональных услуг, направленных на повышение эффективности городского управления, улучшение качества и уровня жизни горожан и вхождение Алматы в число наиболее благоприятных и привлекательных для жизни городов мира.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай. Он получил 9 лет лишения свободы. По делу поданы апелляции.

В конце августа стало известно, что Руслан Берденов покинул должность заместителя акима Шымкента по собственному желанию.

