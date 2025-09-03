Покушение на экс-замакима Шымкента: в МВД опровергли покупку оружия у полицейского
Опубликовано:
В кулуарах мажилиса глава МВД Ержан Саденов прокомментировал расследование дела о покушении на экс-заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты попросили министра прокомментировать информацию о том, что оружие, использованное при покушении на Берденова, якобы могло быть куплено у полицейского.
"К сожалению, такой момент есть - не то, что кто-то что-то продал, а халатное отношение со стороны сотрудников было. Уголовное дело возбудили, и в рамках расследования мы все установим - вину, кто продал и так далее", - заявил Ержан Саденов.
Покушение на Руслана Берденова
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.
Подозреваемый был задержан. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.
Прокурор потребовал назначить мужчине 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Но в итоге обвиняемому в покушении на убийство суд назначил 9 лет лишения свободы.
На прошлой неделе Руслан Берденов по собственному желанию покинул пост.
