Покушение на экс-замакима Шымкента: в МВД опровергли покупку оружия у полицейского

В кулуарах мажилиса глава МВД Ержан Саденов прокомментировал расследование дела о покушении на экс-заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили министра прокомментировать информацию о том, что оружие, использованное при покушении на Берденова, якобы могло быть куплено у полицейского.

"К сожалению, такой момент есть - не то, что кто-то что-то продал, а халатное отношение со стороны сотрудников было. Уголовное дело возбудили, и в рамках расследования мы все установим - вину, кто продал и так далее", - заявил Ержан Саденов.

Покушение на Руслана Берденова

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.

Прокурор потребовал назначить мужчине 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Но в итоге обвиняемому в покушении на убийство суд назначил 9 лет лишения свободы.

На прошлой неделе Руслан Берденов по собственному желанию покинул пост.

