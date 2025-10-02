Поданы апелляции на приговор по делу о покушении на Руслана Берденова

По делу о покушении на экс-заместителя акима Шымкента Руслана Берденова обе стороны обжаловали приговор. Назначена дата рассмотрения апелляций, передает NUR.KZ.

"Процесс назначен на 8 октября 2025 года на 12.00 часов", - сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.

Прокурор потребовал назначить мужчине 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Но в итоге обвиняемый в покушении на убийство получил 9 лет лишения свободы.

В конце августа стало известно, что Руслан Берденов покинул должность заместителя акима Шымкента по собственному желанию.