Управляющим делами президента Казахстана назначили Айбека Дадебаева
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Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Казахстана. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".
"Указом главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен управляющим делами президента Республики Казахстан", - гласит сообщение.
Напомним, что должность управляющего делами президента страны он занимал с 11 января 2022 года.
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы.
В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "документовед-международник"; в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.
2001 - 2002 годы - преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков;
2008 - 2011 годы - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента Республики Казахстан, и.о. помощника председателя сената парламента Республики Казахстан;
2011 - 2013 годы - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева;
2013 - 2019 годы - заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя сената парламента Республики Казахстан;
2019 - 2021 годы - заместитель начальника канцелярии президента Республики Казахстан;
С 28 мая 2021 года - заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан;
11 января 2022 года назначен управляющим делами президента Республики Казахстан.
Имеет дипломатический ранг советника II класса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999182-upravlyayuschim-delami-prezidenta-kazahstana-naznachili-aybeka-dadebaeva/