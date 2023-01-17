Назначен новый заместитель акима Павлодарской области

Серик Батыргужинов. Фото: Валерия Бугаева

У акима Павлодарской области Асаина Байханова новый заместитель. Им стал Серик Батыргужинов. Он будет курировать сферы промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиций, земельных отношений, недропользования, охраны окружающей среды, ветеринарии и туризма, передает официальный сайт акимата региона.

На аппаратном совещании Асаин Байханов поблагодарил за работу Мейрама Утешева, ранее занимавшего должность заместителя акима Павлодарской области, а также пожелал Серику Батыргужинову успехов в работе, обозначив основные приоритеты.

Серик Батыргужинов родился в 1964 году в Иртышском районе. В 1990 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "агрономия", в 2004 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1985 году рабочим в совхозе "Голубовский" Иртышского района. Получив высшее образование, в 1990 году стал главным агрономом совхоза.

С 1993 по 1999 годы работал директором павлодарского ТОО "Себат", возглавлял АО "Беловодское ХПП", ТОО "Им. Исы Байзакова" и ТОО АТ "Алтыншы ауыл" Иртышского района.

В 1999 году перешел на государственную службу, заняв пост заместителя акима Качирского района.

С 2000 по декабрь 2003 года возглавлял Качирский район.

С января 2004 года по 2011 год работал в должности советника главы КХ "Аманколь" Иртышского района.

С 2011 по 2013 годы - директор ТОО "Нурби" в Иртышском районе.

В сентябре 2013 года вернулся на госслужбу, став заместителем акима Иртышского района.

С 2014 по 2016 годы - аким Актогайского района, с 2016 по 2019 годы - аким Иртышского района.

В 2019 году работал заместителем гендиректора в ТОО "Стальмонтаж".

В 2020 году руководил управлением сельского хозяйства Павлодарской области, в 2021 году возглавил район Теренколь.

С января 2022 года до настоящего назначения занимал должность акима Баянаульского района.

Напомним, до 1 декабря 2022 года Павлодарскую область возглавлял Абылкаир Скаков, после чего указом президента Казахстана он был освобожден от занимаемой должности. Вместо него временно исполнять обязанности стал Олег Крук.

7 декабря глава государства назначил нового акима Павлодарской области - Асаина Байханова, который до этого был акимом Павлодара.

Как стало известно, вместе с ним на пост главы региона претендовал Серик Батыргужинов, возглавлявший Баянаульский район. В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за Асаина Байханова, 42 депутата проголосовали за Серика Батыргужинова.

После назначения акима Павлодарской области премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с активом региона поручил новому руководителю взять вопрос теплоснабжения в Экибастузе на особый контроль и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Вместо Асаина Байханова исполнять обязанности акима Павлодара стал Хасар Хабылбеков. А в конце декабря 2022 года назначен новый градоначальник - Ержан Иманзаипов, который до этого руководил аппаратом акима города.

Олега Крука освободили от должности первого заместителя акима Павлодарской области, на его место пришел Хасар Хабылбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005604-naznachen-novyy-zamestitel-akima-pavlodarskoy-oblasti/