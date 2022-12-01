Олег Крук. Фото: gov.kz

Олег Крук будет временно исполнять обязанности акима Павлодарской области. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает официальный сайт Акорды.

"Назначить Крука Олега Павловича временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области", - отмечается в документе.

Олег Крук родился 24 ноября 1967 года, окончил Павлодарский индустриальный институт. Имеет квалификацию инженера-промтеплоэнергетика. Являлся депутатом Павлодарского областного маслихата VI созыва.

Трудовую деятельность начал монтером Павлодарской ТЭЦ-3. Продолжительное время работал на предприятиях жизнеобеспечения Павлодара.

В 2007 году возглавлял Департамент энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2008 по 2012 годы занимал должность заместителя акима Павлодара. В данной должности курировал вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспортной инфраструктуры.

Также был генеральным директором АО "Казэнергокабель" и директором Палаты предпринимателей Павлодарской области.

Напомним, ранее стало известно, что Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999709-oleg-kruk-budet-vremenno-ispolnyat-obyazannosti-akima-pavlodarskoy-oblasti/