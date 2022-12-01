Абылкаир Скаков. Фото: Валерия Бугаева

Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области. Соответствующий указ подписал глава государства. Текст опубликован на официальном сайте Акорды.

"Освободить Скакова Абылкаира Бактыбаевича от должности акима Павлодарской области", - говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, Абылкаир Скаков стал акимом Павлодарской области в январе 2020 года.

Он родился 9 июля 1974 года в Актогайском районе Павлодарской области.

Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум по специальности "финансы", Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности "экономика и финансы", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юриспруденция" и Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "магистр делового администрирования".

До назначения на пост главы Павлодарской области был председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Напомним, ранее стало известно, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999707-abylkair-skakov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-pavlodarskoy-oblasti/