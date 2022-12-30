Хасар Хабылбеков. Фото: Валерия Бугаева

Назначен первый заместитель акима Павлодарской области. Им стал Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы главы региона.

Хасар Хабылбеков родился в 1986 году, имеет два высших образования, в 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "бакалавр юриспруденции", в 2014 году - Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "транспортное строительство". Имеет степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах.

С 2017 года по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Теренколь и Щербактинского района, заместителя акима Экибастуза, руководителя аппарата акима Аксу, руководителя управления строительства Павлодарской области.

С августа 2021 года по настоящее назначение занимал должность заместителя акима Павлодара.

Глава региона Асаин Байханов обозначил задачи, которые стоят перед его первым заместителем. В первую очередь ему поручено выехать в Экибастуз, чтобы на месте вести работы по наладке системы теплоснабжения жилых домов, оперативно реагировать и принимать решения по улучшению ситуации в городе после чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее стало известно, что Олег Крук освобожден от должности первого заместителя акима Павлодарской области по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003730-naznachen-pervyy-zamestitel-akima-pavlodarskoy-oblasti/