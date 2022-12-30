Олег Крук освобожден от должности первого заместителя акима Павлодарской области

Олег Крук. Фото: facebook.com/opkruk

Первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук освобожден от должности. Недавно он временно исполнял обязанности главы региона, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

"Олег Крук освобожден от должности по собственному желанию", - сообщили в ведомстве.

Олег Крук родился 24 ноября 1967 года, окончил Павлодарский индустриальный институт. Имеет квалификацию инженера-промтеплоэнергетика. Являлся депутатом Павлодарского областного маслихата VI созыва.

Трудовую деятельность начал монтером Павлодарской ТЭЦ-3. Продолжительное время работал на предприятиях жизнеобеспечения Павлодара.

В 2007 году возглавлял Департамент энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2008 по 2012 годы занимал должность заместителя акима Павлодара. Также был генеральным директором АО "Казэнергокабель" и директором Палаты предпринимателей Павлодарской области.

В апреле 2021 года назначен первым заместителем акима Павлодарской области. 1 декабря 2022 года после освобождения Абылкаира Скакова от должности главы региона стал временно исполнять обязанности акима Павлодарской области, пока регион не возглавил Асаин Байханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003715-oleg-kruk-osvobozhden-ot-dolzhnosti-pervogo-zamestitelya-akima-pavlodarskoy-oblasti/