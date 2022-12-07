Кто еще претендовал на пост акима Павлодарской области
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Сегодня в Павлодар с рабочей поездкой прибыли премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу. Они приняли участие в собрании депутатов маслихатов региона всех уровней. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РК.
"Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона - Байханова Асаина Куандыковича и Батыргужинова Серика Барлыбаевича", - говорится в сообщении.
В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за Асаина Байханова, 42 депутата проголосовали за Серика Батыргужинова. К слову, он является акимом Баянаульского района.
Напомним, ранее стало известно, что указом главы государства Павлодарскую область возглавил Асаин Байханов, который до этого занимал пост акима Павлодара.
Бывший глава региона Абылкаир Скаков был освобожден от должности 1 декабря текущего года. Обязанности акима временно исполнял Олег Крук.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000488-kto-esche-pretendoval-na-post-akima-pavlodarskoy-oblasti/