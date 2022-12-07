Кто еще претендовал на пост акима Павлодарской области

Серик Батыргужинов. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня в Павлодар с рабочей поездкой прибыли премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу. Они приняли участие в собрании депутатов маслихатов региона всех уровней. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РК.

"Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона - Байханова Асаина Куандыковича и Батыргужинова Серика Барлыбаевича", - говорится в сообщении.

Собрание депутатов. Фото: t.me/KZgovernment

В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за Асаина Байханова, 42 депутата проголосовали за Серика Батыргужинова. К слову, он является акимом Баянаульского района.

Асаин Байханов. Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, ранее стало известно, что указом главы государства Павлодарскую область возглавил Асаин Байханов, который до этого занимал пост акима Павлодара.

Бывший глава региона Абылкаир Скаков был освобожден от должности 1 декабря текущего года. Обязанности акима временно исполнял Олег Крук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000488-kto-esche-pretendoval-na-post-akima-pavlodarskoy-oblasti/