Кто будет исполнять обязанности акима Павлодара вместо Асаина Байханова

Хасар Хабылбеков. Фото: gov.kz

Заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков будет исполнять обязанности градоначальника вместо назначенного на пост главы Павлодарской области Асаина Байханова. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает корреспондент NUR.KZ.

Хасар Хабылбеков занимал должность заместителя главы Павлодара с августа 2021 года. Сегодня он стал исполняющим обязанности акима города.

Хасар Хабылбеков родился в 1986 году. У него два высших образования по специальностям "юриспруденция" и "транспортное строительство". Имеет степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах.

С 2012 по 2016 годы занимал различные должности в исполнительных органах Павлодарской области, затем стал директором ТОО "Казстрой Инжиниринг ПВ".

С 2017 по 2020 годы был главным инспектором аппарата акима области, заместителем акима района Теренколь и Щербактинского района, Экибастуза, Павлодара.

В 2021 году стал руководителем аппарата акима Аксу.

С июня 2021 года по август 2021 года возглавлял управление строительства Павлодарской области. Потом был назначен заместителем акима Павлодара.

Напомним, сегодня акимом Павлодарской области стал Асаин Байханов, ранее возглавлявший Павлодар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000513-kto-budet-ispolnyat-obyazannosti-akima-pavlodara-vmesto-asaina-bayhanova/