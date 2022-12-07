Асаин Байханов. Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

Назначен новый аким Павлодарской области. Им стал Асаин Байханов, который ранее возглавлял Павлодар. Соответствующий указ подписал глава государства. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Байханова Асаина Куандыковича акимом Павлодарской области", - говорится в тексте документа.

Асаин Куандыкович родился в Баянаульском районе Павлодарской области в 1977 году.

В 2000 году окончил Павлодарский университет по специальности "экономика и менеджмент", в 2005-2006 годах проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). В 2017 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, магистр делового администрирования, стратегический менеджмент и предпринимательство.

В 2000 году после окончания первого вуза Асаин Байханов начал карьеру в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане.

Прошел путь от стажера кредитного эксперта в Экибастузе до начальника отдела по внедрению новых банковских продуктов головного офиса программы ЕБРР в Алматы, одновременно осваивая многоступенчатую программу обучения на семинарах ЕБРР в Казахстане и за рубежом.

С 2003 по 2007 годы Асаин Байханов занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве.

В 2007 году он вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО "Нурбанк".

С 2009 по 2015 годы Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве.

С 2015 по 2020 годы работал в должности заместителя председателя правления АО "КазАгроПродукт", входящего в группу АО "НУХ "КазАгро".

С марта 2020 года был заместителем главы Павлодарской области, а в июле 2021 года назначен акимом Павлодара.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Абылкаир Скаков освобожден от должности главы Павлодарской области. Обязанности акима временно исполнял Олег Крук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000484-naznachen-novyy-akim-pavlodarskoy-oblasti/