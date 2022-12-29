Ержан Иманзаипов. Фото: instagram.com/yerzhan_imanzaipov

Назначен новый аким Павлодара. Им стал Ержан Иманзаипов, который ранее руководил аппаратом акима города. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Нового градоначальника представил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Кандидатура Ержана Иманзаипова была согласована с Администрацией президента РК и одобрена депутатами городского маслихата.

Он родился в 1984 году, имеет два высших образования, в 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика", в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".

Трудовую деятельность начал в марте 2006 года машинистом-обходчиком АО "Павлодарэнерго".

Работал главным специалистом отдела по работе с населением отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара, ведущим специалистом отдела ЖКХ управления жилищного строительства и ЖКХ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С марта 2007-го по апрель 2014 года занимал должности в структурных подразделениях Агентства РК по регулированию естественных монополий - от ведущего специалиста до заместителя директора департамента.

С 2014 по 2017 годы - заместитель акима Павлодара и Экибастуза.

С 2017 по 2020 годы - руководитель управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области, аким Экибастуза.

Также занимал должность руководителя отдела протокольно-организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области.

С 2021 года и до настоящего назначения был руководителем аппарата акима Павлодара, уполномоченным по этике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003681-naznachen-novyy-akim-pavlodara/