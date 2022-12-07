Какие задачи поставили перед новым акимом Павлодарской области

Асаин Байханов. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с активом Павлодарской области озвучил приоритетные задачи перед руководством региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РК.

Премьер-министр подчеркнул, что одной из приоритетных задач руководства является модернизация инфраструктуры.

"Сейчас идет отопительный сезон. К сожалению, мы столкнулись с аварией на теплосетях в городе Экибастузе, которая привела к тому, что часть жителей осталась без тепла. Благодаря самоотверженной работе тепловиков удалось восстановить теплоснабжение.

Сейчас проводится расследование причин аварии, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности. Акимат должен взять вопрос на особый контроль и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, одной из важнейших проблем в регионе является экологическая обстановка, сложившаяся в связи с работой промышленных предприятий. Из общего объема выбросов по республике порядка 30% приходится на Павлодарскую область.

В этой связи руководству поручили сосредоточиться на работе по снижению негативного влияния вредных производственных выбросов на окружающую среду.

"Важно также, чтобы и промышленные предприятия проводили модернизацию производственного процесса, увеличивали инвестиции, оказывали социальную поддержку работникам", - добавил премьер-министр.

Напомним, сегодня Павлодарскую область возглавил Асаин Байханов, который до этого был акимом Павлодара. На пост главы региона также претендовал аким Баянаульского района Серик Батыргужинов.

Читайте все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000510-kakie-zadachi-postavili-pered-novym-akimom-pavlodarskoy-oblasti/