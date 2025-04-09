Доллар подорожал до максимума за последние два месяца в Казахстане

Средняя цена доллара по итогам торгов валютами на KASE превысила 520 тенге, что является максимумом за последние два месяца. Какие курсы установили обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.

После выходных курс доллара начал резко расти в Казахстане, увеличившись с 504,34 тенге, зафиксированных в пятницу, до 518,31 тенге. В частности, этому поспособствовала подешевевшая нефть, из-за которой, по прогнозам некоторых экспертов, американская валюта через некоторое время может подорожать до 542 тенге.

Вчера между тем наблюдалось некоторое затишье, а сегодня нефть снова подешевела, и курс доллара продолжил расти. По итогам торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) он в результате составил 520,48 тенге, увеличившись за сутки на две тенге.

Отметим, что это максимум за более чем два последних месяца. Более высокий показатель (521,6 тенге) последний раз наблюдался 3 февраля текущего года. После этого американская валюта подешевела до 500 тенге. В этом районе курс и держался до конца прошлой недели.

Обменные пункты Казахстана также отреагировали на биржевые изменения и повысили свои курсы. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 516 до 520 тенге , продажа – от 521 до 525 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 514,5 до 519,5 тенге , продажа – от 520 до 522 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 517,5 до 519,5 тенге, продажа – от 520,5 до 522,5 тенге.

Ранее эксперт рассказал, что одним из способов увеличения курса тенге может стать деноминация, то есть уменьшение номинала валюты. Но на деле это никак не увеличит ее ценность.