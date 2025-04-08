Если убрать один "нолик": поможет ли деноминация укрепить тенге, рассказал аналитик

Из-за дорогого доллара тенге становится "большим" – курс уже превышает 500 тенге за один доллар. Но сокращение курса на одну цифру может оказать только психологический эффект, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По мнению аналитика Андрея Чеботарева, деноминация тенге не поможет укрепить валюту, а окажет лишь психологический эффект.

Эксперт считает деноминацию "самой бесполезной реформой", которая требует значительных затрат на печать новых купюр и изменения в IT-структурах.

В Казахстане пока не обсуждается возможность деноминации, и Чеботарев выступает против такой меры, так как она "не несет в себе никаких полезных экономических последствий".

Деноминация – это процесс укрупнения денежной единицы той или иной страны. Например, когда вместо условных 100 000 единиц, изображенных на одной купюре, остается 100 единиц.

Такой процесс применяется в определенных случаях, когда требуется упрощение расчетов при проведении финансовых операций, а также как мера борьбы с инфляцией.

Может ли помочь валюте Казахстана сокращение одного "нолика" и что для этого потребуется, рассказал Андрей Чеботарев, независимый аналитик и автор издания THE TENGE и Telegram-канала Finance.kz.

Станет ли тенге лучше без одного нуля

Как отмечает эксперт, из всех постсоветских стран деноминацию не проводили только Казахстан, Армения и Кыргызстан. При этом некоторые страны деноминировали свои валюты даже два раза.

Однако эффективность от таких мер может оказаться лишь формальной – укрепление тенге будет только психологическим.

"Деноминация – это самая бесполезная реформа, на мой взгляд. Она не укрепляет валюту, не добавляет ей ценности. Только чисто психологически населению будет проще.

То есть, если курс был 500 тенге за доллар, то в случае "урезания" одного нолика он станет уже 50 тенге. А если отрезать два нолика, то уже 5 тенге, а если три нолика – за один тенге будут предлагать уже два доллара", – сообщает аналитик.

Также он отмечает, что эта процедура является довольно дорогой: необходимы денежные затраты на распечатку новых купюр с новым номиналом, согласование изменений в IT-структурах финансового рынка, так как уровень цифровизации в Казахстане довольно высокий.

Обсуждают ли деноминацию в Казахстане

Как сообщает Андрей Чеботарев, пока таких предложений нигде не было озвучено: ни в каких-либо рабочих группах правительства, ни даже депутатами, которые иногда предлагают спорные инициативы.

"Если такая реформа будет предложена, то я скорее будут выступать против, потому что она не несет в себе никаких полезных экономических последствий. И она очень дорогая.

Ну, наверное, если у нас будет как в Зимбабве, где печатали купюры с многомилионным номиналом, то тогда деноминация может быть будет оправданной.

Но пока про это никто не говорит", – сообщает аналитик.

Напомним, что в конце прошлого года вице-министр нацэкономики Арман Касенов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге.

А 7 апреля текущего года в связи с падением цен на нефть эксперт дал прогноз о подорожании доллара до 542 тенге.