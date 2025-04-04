Курс доллара снова вырос в Казахстане

Курс доллара после вчерашнего снижения снова вернул потерянное, причем с избытком, увеличившись почти на три тенге. Какие ценники установили обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенная цена сделок по купле-продаже доллара США по итогам последнего перед выходными рабочего дня на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составила 504,34 тенге. За сутки курс вырос на 2,79 тенге.

Напомним, что вчера, после ввода пошлин США на ввоз товаров из Казахстана, средняя биржевая стоимость американской валюты снизилась до 501,57 тенге.

При этом эксперты дают неоднозначные прогнозы о том, как эта мера отразится на курсе доллара по отношению к казахстанской валюте впоследствии. Ожидается, что его возможный диапазон в ближайшие три месяца составит 500-520 тенге.

Подорожание доллара до 510 тенге в течение года ожидают и эксперты, опрошенные Нацбанком. Пока ситуация на бирже не выходит за эти рамки.

Напомним, что сегодняшняя средневзвешенная биржевая цена американской валюты будет установлена в качестве официального курса в Казахстане на выходные и понедельник.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах страны, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Алматы: покупка – от 500 до 506,2 тенге , продажа – от 505 до 508 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 504,5 до 506,7 тенге, продажа – от 507,5 до 509,5 тенге.

Для Астаны точных данных в указанное время на портале не было представлено.

Напомним, что неделю назад средневзвешенный биржевой курс доллара составил 503,42 тенге. А еще неделей ранее, перед праздничными выходными – 502,83 тенге. Максимальная средняя стоимость на бирже за последний месяц была равна 505,15 тенге.